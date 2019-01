RFI, ripreso traffico ferroviario su linee Abruzzo dopo sospensione precauzionale per terremoto

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo verifiche strutturali disposte da RFI che non hanno rilevato né danni né anomalie, è stato riattivato il traffico ferroviario sulle linee della zona dell’Abruzzo sospeso per motivi precauzionali nella serata di ieri 1 gennaio 2019 a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4,1 con epicentro Collelongo, in provincia de l’Aquila, avvertita alle 19,37.

Il servizio ferroviario sulle linee Roma-Sulmona, Avezzano-Roccasecca, Sulmona-Pescara e Sulmona-L’Aquila si svolge ora regolarmente. Durante l’interruzione Trenitalia aveva disposto servizi sostitutivi con autobus.