RFI premiata al Procurement Awards 2018

editato in: da

(Teleborsa) – La sostenibilità quale requisito essenziale e fondamentale per la selezione delle aziende fornitrici.

È questa la motivazione del premio attribuito a Rete Ferroviaria Italiana nell’ambito della terza edizione del Procurement Awards Beyond Saving, categoria Acquisti Etici e Sostenibili. Il concorso, dedicato alle best practice messe in atto dalle aziende nei processi d’acquisto, è patrocinato dal Comune di Milano.

Il comitato scientifico, composto da membri di imprese pubbliche e private di rilievo nazionale, ha riconosciuto gli importanti risultati raggiunti da RFI nel promuovere pratiche responsabili della Supply Chain globale e della CSR (Corporate Social Responsibility) applicate al settore ferroviario degli acquisti.

Due le azioni previste nel progetto di Rete Ferroviaria Italiana: l’introduzione del Rating CSR (strumento di valutazione che consente di monitorare le performance dell’intera catena dei fornitori) e la partecipazione al programma Railsponsible (programma internazionale che vede RFI a fianco delle principali aziende del settore ferroviario e dell’intero indotto, con l’obiettivo di garantire acquisti sostenibili attraverso la condivisione di best practice e processi virtuosi).