RFI, nuova passerella pedonale tra Genova Sestri Ponente e l’aeroporto

editato in: da

(Teleborsa) – Inaugurata oggi, 22 maggio 2019, la nuova passerella pedonale sovrastante la linea ferroviaria a Genova Sestri Ponente Aeroporto.

Realizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) in pochi mesi, con un investimento di oltre 2,8 milioni di euro, si inserisce nelle attività che il Gruppo Fs ha da subito attivato dopo il crollo del viadotto autostradale Morandi, per migliorare i collegamenti da e per Genova e l’intermodalità tra i diversi vettori.

Presenti al taglio del nastro il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, l’Assessore ai trasporti della Regione Liguria, Gianni Berrino, il Vice Sindaco e Assessore alla Mobilità e Trasporto Pubblico Locale di Genova, Stefano Balleari, il Presidente di Aeroporto di Genova. Paolo Odone, l’Amministratore Unico di AMT Genova, Marco Beltrami, il Direttore Investimenti e il Direttore Territoriale Produzione di Rete Ferroviaria Italiana, Vincenzo Macello e Daniele Mari.

Lunga sessanta metri e larga quattro, coperta da tettoia e attrezzata con grigliati frangivento e illuminazione a led, mette in connessione la stazione di Genova Sestri Ponente Aeroporto con il nuovo punto di fermata AMT dei bus navetta per l’aeroporto. Abbattute anche le barriere architettoniche grazie ai due nuovi ascensori dotati di telecamere. Si agevolerà così l’uso del mezzo pubblico per raggiungere l’aeroporto di Genova.

Al via da oggi, nell’area riqualificata e illuminata di via Cibrario, anche il nuovo servizio navetta Flybus di AMT che collega direttamente la stazione Fs di Sestri Ponente e l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova con una corsa ogni 15 minuti, dalle 6 alle 22, e un tempo di percorrenza di soli 5 minuti. Il servizio sarà accessibile gratuitamente fino al 30 giugno.

(Foto: inaugurazione nuova passerella pedonale sovrastante la linea ferroviaria a Genova Sestri Ponente Aeroporto)