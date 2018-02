RFI, modifiche a circolazione ferroviaria del 28 febbraio per maltempo

(Teleborsa) – Secondo il bollettino meteo diffuso dalla Protezione Civile, per la giornata di mercoledì 28 febbraio permane lo stato di emergenza grave per gelo nell’area e nel nodo ferroviario di Roma.



Saràgarantitoin ogni casol’80% dei treni alta velocità. Le due diverse Imprese ferroviarie che assicurano il servizio Alta Velocità nel nostro paese, Trenitalia (Gruppo FS) cin le Frecce e NTV (Nuovo Trasporto viaggiatori) con Italo, attraverso i respettivi canali di comunicazione renderanno note ai rispettivi clienti le corse cancellate e le soluzioni di viaggio alternative.

Sul fronte del trasporto regionale, RFI (Rete Ferroviaria Italiana) comunica che nel Lazio l’offerta dei treni sale al 70% dal 50% rispetto al giorno precedente. La riduzione dei convogli si rende necessaria per il previsto forte abbassamento termico, in modo da permettere un più contenuto utilizzo dell’infrastruttura a garanzia di una sua maggiore e continua efficienza, in special modo nei punti nevralgici di Roma Termini e del nodo di Roma.

Nel corso della giornata di mercoledì 28 febbraio, RFI renderà noti gli aggiornamenti sulla situazione in atto e le misure previste per i prossimi giorni, in relazione all’evoluzione della situazione metereologica.