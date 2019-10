RFI, maltempo in Liguria: riattivate linee Genova-Milano e Genova-Torino con limitazioni di velocità

editato in: da

(Teleborsa) – Riattivata dalle ore 6.00 di questa mattina, martedì 22 ottobre, la circolazione sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino, interessate dal forte maltempo.Sulla Genova-Milano i treni viaggiano a velocità ridotta tra Arquata e Cassano, prevista la cancellazione di alcuni treni a lunga percorrenza, si legge in una nota ufficiale.

Sulla Genova – Torino, i treni viaggiano a velocità ridotta tra Novi Ligure e Arquata. Prevista al momento una riduzione dell’offerta, con la cancellazione dei treni della relazione Alessandria – Arquata.

Rimane interrotta la circolazione sulla Genova – Acqui tra Ovada e Campoligure, tratta in cui è stato istituito un servizio sostitutivo con bus che percorre via autostrada. Mentre le squadre tecniche di RFI, composte da oltre 60 tecnici, sono ancora al lavoro per ripristinare la piena efficienza dell’infrastruttura, è possibile consultare il programma dei treni in circolazione su trenitalia.com.