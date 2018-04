RFI, linea Torino – San Giuseppe di Cairo: svio treno regionale per gru privata esterna sui binari

editato in: da

(Teleborsa) – Per la presenza sui binari di una gru privata esterna alla ferrovia, il locomotore e due carrozze di un treno regionale sono stati urtati durante il transito. Lo fa sapere RFI che spiega come a causa dell’urto, il treno è sviato nei pressi della fermata di Trinità. La gru privata stava effettuando lavori esterni alla linea ferroviaria. È stata avviata un’inchiesta per accertare la dinamica dell’accaduto.

I viaggiatori del treno coinvolto sono stati accompagnati alla fermata di Trinità. La circolazione ferroviaria fra Fossano e Mondovì, sulla linea Torino – San Giuseppe di Cairo, è sospesa. Richiesta l’attivazione di servizio sostitutivo con autobus.