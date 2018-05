RFI, linea Chivasso Aosta: ripresa la circolazione dei treni tra Ivrea e Aosta

editato in: da

(Teleborsa) – È ripresa alle 13.40 la circolazione dei treni fra Ivrea e Aosta, sulla linea ferroviaria Chivasso – Aosta. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) hanno concluso la riparazione del guasto al sistema di gestione del traffico danneggiato dall’incidente provocato dallo scontro nella notte tra un treno Regionale e un TIR nel Torinese. Il bilancio definitivo dell’incidente ferroviario è di due vittime e 23 feriti.

La circolazione ferroviaria rimane sospesa fra Chivasso e Ivrea. Sono infatti in corso le operazioni di rimozione delle carrozze del treno Regionale 10027, deragliato dopo aver urtato un TIR con trasporto eccezionale fermo sui binari. Successivamente i tecnici di RFI inizieranno i lavori per riparare i danni ai binari e ripristinare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria. La circolazione dei treni anche fra Chivasso e Ivrea riprenderà nella giornata di lunedì 28 maggio 2018. Per garantire la mobilità – fa sapere RFI – è ancora attivo il servizio sostitutivo con autobus fra Ivrea e Chivasso