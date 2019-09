RFI, Lazio: cantieri al lavoro per potenziamento infrastruttura

editato in: da

(Teleborsa) – RFI al lavoro per migliorare la propria infrastruttura, nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre fra le stazioni Roma Tuscolana e Roma Ostiense. Si tratta di lavori di adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria del Nodo di Roma agli standard della rete europea per il traffico dei treni merci, previsti nell’ambito del Corridoio intermodale Scandinavo – Mediterraneo.

Circa 55 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici saranno impegnati in ognuno dei due giorni per l’abbattimento del cavalcavia che attraversa il Parco dell’Appia Antica. L’intervento rappresenta la prima fase dei lavori che si concluderanno la prossima primavera con il rifacimento del cavalcavia che consentirà la ricucitura della viabilità stradale e pedonale all’interno del parco. Inoltre, le linee di alimentazione elettrica dei treni saranno adeguate ai più recenti standard.

Investimento complessivo oltre 1 milione di euro.

Per tutta la durata dei lavori sarà sospeso il servizio ferroviario tra Roma Tuscolana e Roma Ostiense. Fra le due stazioni si potrà utilizzare la metropolitana di Roma. I treni della linea FL1 Orte/Fara Sabina – Roma – Fiumicino Aeroporto provenienti da Orte e Fara Sabina faranno capolinea a Roma Tiburtina e Roma Tuscolana, quelli provenienti da Fiumicino Aeroporto a Roma Ostiense. I treni della linea FL3 Viterbo – Cesano – Roma Tiburtina e della FL5 Pisa – Grosseto – Civitavecchia – Roma Termini faranno capolinea a Roma Ostiense.

Il servizio Leonardo express sarà cancellato per l’intero percorso e sostituito con autobus. I bus sostitutivi fermeranno in piazza dei Cinquecento a Roma Termini e in via Generale Felice Santini, altezza parcheggio D fronte uscita stazione ferroviaria, a Fiumicino Aeroporto.

Nelle stazioni di Roma Termini, Roma Tiburtina, Roma Ostiense e Roma Tuscolana sarà possibile accedere alle linee metro A e B con il biglietto valido per la tratta interrotta. In tutte le stazioni della metropolitana interessate sarà presente il personale dell’impresa ferroviaria per assistere la clientela.

Gli orari dei bus sostitutivi – che potranno variare in base alle condizioni del traffico stradale – sono già consultabili nelle biglietterie e sul sito internet dell’impresa ferroviaria.