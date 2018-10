RFI, AD Gentile: “Nel contratto di programma progetti per 202 miliardi di euro”

editato in: da

(Teleborsa) – “Il valore dei progetti elencati nella bozza del contratto di programma è pari a 202 miliardi di euro“. E’ quanto ha detto Maurizio Gentile, Amministratore delegato di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) relativamente allo schema del contratto di programma 2017-2021, in audizione in Commissione lavori pubblici del Senato.

“Nel dettaglio, a oggi gli stanziamenti sono di 66 miliardi di euro sulle opere in corso, nel breve periodo, ovvero al 2021, sono pianificati nuovi fabbisogni per 35 miliardi di euro, nel medio termine – al 2026 – di altri 42 miliardi mentre dal 2026 in avanti di ulteriori 59 miliardi. Di fatto il contratto del programma è scaduto nel 2016 e oggi è in regime di proroga, che ci consente di proseguire negli investimenti. Tredici miliardi sono stati assegnati a RFI nell’ambito della ripartizione del fondo infrastrutture previsto nella legge di stabilità 2017 a cui si somma un portafoglio investimenti di 53 miliardi di euro per un totale di 66 miliardi“.

Gentile si è poi soffermato sui numeri di RFI: “Il nostro network conta su 26mila dipendenti e su 17mila km di linee ferroviarie, di cui 8 mila raddoppiate. Abbiamo un controllo di marcia del treno sul 100% della rete, che ha consentito di azzerare gli incidenti di scontro fra treni, il 76% delle linee sono telecomandate, ovvero non necessitano di un capostazione, il 72% sono elettrificate, ci sono 2.200 stazioni, 19mila ponti, 2.500 km di linee in gallerie e nel 2017 in Italia sono stati rinnovati 1000 km di binario e attivato 100 km di nuovi binari che prima non esistevano, e nel 2018 abbiamo investimenti per 4,5 miliardi di euro“.

Sono ancora lunghi i tempi, tuttavia, di approvazione del contratto di programma: “L’iter approvativo è stato particolarmente lungo, RFI ha presentato già al 31 gennaio 2017 il contratto, approvato dalla Corte dei Conti solamente nell’aprile 2018, in realtà stiamo parlando di un contratto che doveva coprire tutto 2017 e traguardando i tempi che si prospettano, considerando la chiusura dei lavori nelle Commissioni e poi la delibera MIT-MEF con la conseguente registrazione del decreto alla Corte dei Conti, andremo a gennaio 2019″, ha concluso l’Ad di RFI.