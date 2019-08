Revolut, rinforzato l’executive team

editato in: da

(Teleborsa) – Rinforzo importante per Revolut, FinTech londinese che nella giornata odierna ha nominato Treasurer, Chief Financial Officer e Director of Financial Crime Risk. Wolfgang Bardorf, attuale Global Head of Liquidity Models and Methodologies presso Deutsche Bank, è stato nominato Treasurer; Stefan Wille, precedentemente Senior Vice President of Finance in N26 è stato nominato Deputy Chief Financial Officer e Philip Doyle, ex Head of Financial Crime di ClearBank è stato nominato Director of Financial Crime Risk.

Revolut vuole creare la prima e unica realtà finanziaria capace di permettere ai consumatori di gestire tutte le proprie finanze da una singola app, l’azienda ha creato una piattaforma che include altri servizi come l’acquisto di criptovalute e il trading senza commissioni. Nik Storonsky, Founder & CEO di Revolut, commenta: “Quest’anno i vertici dell’azienda si sono arricchiti di profili di alto livello, abbiamo assunto professionisti di talento con una consolidata esperienza su scala globale. Non vedo l’ora di dargli il benvenuto nell’executive team perchè la loro esperienza sarà cruciale per la crescita di Revolut”.