Revet, finanziamento di 24 milioni da MPS con garanzia SACE

editato in: da

(Teleborsa) – Revet, azienda toscana che si occupa della raccolta, selezione e avvio al riciclo degli imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata, ha ricevuto un finanziamento di complessivi 24 milioni di euro dal gruppo Montepaschi con Garanzia Italia di SACE. In particolare, l’operazione è stata strutturata dal gruppo Montepaschi, con un finanziamento di 18 milioni di euro erogato da MPS Capital Services Banca per le Imprese, che segue quello di 5,75 milioni di euro perfezionato da Banca MPS a fine 2020.

L’obiettivo è sostenere il piano di investimenti pluriennali di Revet, che grazie a questa operazione sta ultimando la seconda linea dell’impianto di riciclo che consentirà di triplicare la capacità di produzione di granulo riciclato. Subito dopo sarà avviato l’ammodernamento dell’impianto di selezione e stoccaggio, mentre il centro di selezione comprensoriale è stato sottoposto a revamping l’anno passato.

“A partire dal 2017 abbiamo riposizionato Revet in un’ottica più industriale e maggiormente funzionale all’economia circolare attraverso due grandi operazioni societarie straordinarie – ha spiegato il Presidente Livio Giannotti – quella di Vetro Revet prima e quella che ha visto l’ingresso di Montello spa dopo”.

“Il gruppo Montepaschi affianca da molti anni Revet per supportarne i piani di sviluppo. Con questa operazione continuiamo a sostenere un’impresa che fa dell’innovazione e dell’economia circolare i punti di riferimento della sua crescita”, ha detto Alessandro Faienza, General Manager Area Territoriale Toscana di Banca MPS. “Siamo lieti di affiancare un’azienda come Revet che non solo punta a sviluppare il proprio business ma lo fa attraverso innovazione e sostenibilità economica, driver di crescita presenti e futuri dell’economia del territorio”, ha aggiunto Mario Melillo, Responsabile Mid Corporate Centro-Sud di SACE.