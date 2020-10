Retribuzioni confermano aumento modesto. Pochi spiragli sblocco contratti

editato in: da

(Teleborsa) – Resta modesta la crescita delle retribuzioni in Italia che rallenta allo 0,5%. E’ quanto rileva l’Istat, indicando che le retribuzioni contrattuali sono cresciute dello 0,1% su mese e dello 0,5% su anno.

L’aumento tendenziale è frutto dell’aumento dello 0,8% per i dipendenti dell’industria e dello 0,5% per quelli dei servizi privati, mentre sono congelate le retribuzioni nel pubblico impiego. Più in dettaglio, i settori che presentano gli aumenti tendenziali più elevati sono quelli dell’energia elettrica e gas (+2,8%), del credito e delle assicurazioni (+2,2%) e dell’edilizia (+1,6%). L’incremento è invece nullo per i settori agricoltura, legno, carta e stampa, commercio, farmacie private, telecomunicazioni, altri servizi privati e pubblica amministrazione.

Lo stallo della dinamica retributiva è da imputare anche al persistere di un’ampia fascia di contratti in attesa di rinnovo: a fine settembre 2020 erano in attesa di rinnovo 49 contratti, che coinvolgono circa 9,7 milioni di dipendenti – il 78,8% del totale – cui corrisponde un monte retributivo pari al 77,8%. Entrambe le quote sono inferiori a quelle osservate alla fine del trimestre precedente (82,4% e 81,6% a giugno 2020) e ampiamente superiori a quelle registrate a settembre 2019 (44,0% e 46,2% rispettivamente).

Nel periodo luglio-settembre 2020 sono stati recepiti tre accordi – alimentari, vetro, gomma e materie plastiche – e nessun contratto è scaduto, ma il tempo medio di attesa di rinnovo, per i lavoratori con contratto scaduto, è sostanzialmente stabile a 17,9 mesi, mentre l’attesa media, calcolata sul totale dei dipendenti, è doppiata in un anno (14,1 contro 7,9 mesi).

“L’incertezza sull’evoluzione del quadro economico – spiega l’Istat – e il progressivo indebolimento dell’inflazione (negativa da cinque mesi), a cui si guarda per fissare gli incrementi tabellari, incidono negativamente sulla chiusura delle numerose trattative in corso”.

Alla fine di settembre 2020, i contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica (24 contratti) riguardano il 21,2% dei dipendenti – circa 2,6 milioni – e un monte retributivo pari al 22,2% del totale.

