Reti 5G, Guerini: “Indicazioni Copasir vanno valutate con attenzione”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministro della Difesa , Lorenzo Guerini, commenta la relazione presentata nei giorni scorsi dal Copasir, che ha messo in guardia sui rischi derivanti dall’ingresso di aziende cinesi nelle reti 5G, sollecitando un intervento del governo per “escluderle” dalle attività relative alle reti. Un dibattito che si è sviluppato a livello internazionale – afferma il Ministro – e che “non può essere ignorato”.

“Anche a livello internazionale – ha affermato – il dibattito è intenso, a partire dagli USA che hanno una posizione nota e in Europa dove il confronto è all’ordine del giorno. Così come il tema è stato uno dei punti su cui anche in ambito NATO si è discusso in questi mesi. Credo che l’Italia non possa ignorare questo dibattito”.

Guerini ha ricordato che la questione attiene alla sicurezza nazionale ed è stata già affrontata con i provvedimenti in tema di cyber sicurezza e golden power, ma il Copasir ha messo in evidenza che bisogna tenere alta la guardia per limitare potenziali rischi. “Sono indicazioni che vanno valutate con attenzione”, ha detto il Ministro.