Retelit, RDS deposita in Consob documento OPA

(Teleborsa) – Retelit Digital Services ha presentato a Consob il documento dell’OPA volontaria parziale avente ad oggetto massime 11.875.000 azioni ordinarie di Retelit, annunciata lunedì 23 marzo 2020. Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta dalla Consob.

L’OPA della controllata RDS sul 7,23% del capitale sociale si inserisce nell’ambito dell’autorizzazione dell’assemblea dell’8 agosto 2019 ad acquistare, per un periodo di 18 mesi, azioni Retelit per un ammontare non eccedente la quinta parte del capitale sociale, con finalità di stabilizzazione del titolo o per operazioni di natura straordinaria.

