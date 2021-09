Retelit, OPA Marbles prolungata di una settimana

editato in: da

(Teleborsa) – Prorogata di una settimana l’OPA promossa da Marbles su Retelit, che si sarebbe chiusa oggi 10 settembre 2021. L’Offerente ha annunciato di aver concordato con Borsa Italiana la proroga del Periodo di Adesione, per ulteriori cinque giorni di Borsa aperta e quindi per le sedute dal 13 settembre 2021 al 17 settembre 2021.

Conseguentemente, il Periodo di Adesione terminerà alle ore 17:30 del 17 settembre 2021e la Data di Pagamento del Corrispettivo, originariamente prevista per il 17 settembre 2021, è fissata per il 24 settembre 2021. La Riapertura dei Termini, originariamente prevista per le sedute dal 20 al 24 settembre 2021, avrà luogo dal 27 settembre all’1 ottobre 2021. La Data di Pagamento prevista per il 1 ottobre 2021, è fissata per il giorno 8 ottobre 2021.

(Foto: Junior Melo CC BY-SA 3.0)