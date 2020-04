Retelit, Consob chiede informazioni integrative su OPA e sospende termini

editato in: da

(Teleborsa) – Retelit informa che la Consob, in data 1 aprile 2020, ha richiesto alla controllata Retelit Digital Services la trasmissione di informazioni integrative e supplementari rispetto all’OPA promossa sul 11,8 milioni di azioni Retelit, disponendo anche la sospensione dei termini dell’istruttoria per un periodo non superiore a 15 giorni.

Pertanto, sulla base di tale richiesta e delle disposizioni di legge che consentono la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi per effetto dell’emergenza coronavirus, si ritiene che RDS potrà ottemperare alle richieste a decorrere dal 16 aprile 2020.