(Teleborsa) – Retelit rende noto di aver ricevuto notizia che in data 31 luglio 2021 si è determinato lo scioglimento, per decorso del termine di durata, del patto parasociale sottoscritto in data 30 luglio 2020 tra la società interamente controllata Retelit Digital Services, Athesia Druck e Athesia Tyrolia Druck.