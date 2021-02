Rete Unica, Vestager non ha mai parlato di “via libera” di Bruxelles

editato in: da

(Teleborsa) – Nessun via libera di Bruxelles al progetto di Rete Unica, che passerebbe per l’integrazione di TIM ed Open Fiber, perché l’operazione non è mai stata notificata a Bruxelles e quindi la Commissione non ha fatto alcuna valutazione al riguardo. Lo ha chiarito la Commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager ad una domanda posta da Key4Biz, dopo che le sue affermazioni in risposta all’interrogazione di Antonius Manders, europarlamentare olandese del PPE, erano state travisate dalla stampa italiana.

La Commissaria, rispondendo all’europarlamentare che esprimeva preoccupazione per i rischi legati alla concorrenza, ha precisato che l’operazione “non è mai stata notificata” alla Commissione e che, “qualora avesse dimensione europea”, andrebbe “valutata secondo le norme europee sulla concorrenza”, vale a dire il Regolamento sulle concentrazioni.

A trarre in inganno la stampa è stato il riferimento all’articolo 80 del nuovo Codice europeo per le comunicazioni elettroniche, che dispone un regime regolamentare di favore nei confronti degli operatori wholesale only, ma – sottolinea Vestager – “non rappresenterebbe di per sé un divieto di integrazione verticale”.

La considerazione sull’articolo 80 – si chiarisce – non era riferita al caso in specie (TIM-Open Fiber) laddove è ancora da stabilire se lo stesso articolo sia effettivamente applicabile. La Commissione – si ribadisce – non può “anticipare un giudizio sull’operazione, a maggior ragione non essendone noti i contorni”.

Quando il fascicolo arriverà a Bruxelles – ha spiegato la titolare alla concorrenza – l’operazione dovrà essere valutata sotto due punti di vista: quello concorrenziale e quello regolamentare, posto che il nuovo Codice europeo ha l’obiettivo di assicurare che i mercati delle telecomunicazioni forniscano a cittadini e aziende benefici in termini di concorrenza, maggiore scelta, prezzi convenienti e accesso a reti e servizi ad altissima capacità.