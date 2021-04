Rete Unica, Bassanini: “Utile ma occorre evitare ritorno a monopolio”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Presidente di Open Fiber Franco Bassanini ribadisce che “una Rete Unica potrebbe essere utile al Paese”, ma occorre evitare “un ritorno al monopolio verticalmente integrato”, che riproporrebbe il rischio di un intervento delle authorities italiane ed europee e di un ritardo nella transizione dal rame alla fibra.

“O si va verso una rete unica non verticalmente integrata, neutrale e in grado di effettuare le migrazioni dalle reti di vecchia generazione a quelle di nuova generazione, oppure bisogna trovare strumenti e incentivi per accelerare la copertura del paese da diversi soggetti concorrenti”, ha spiegato Bassanini intervenendo ad un panel sul futuro della rete durante il webinar “Le nuove reti per l’industria italiana e per i consumatori” organizzato da Fratelli d’Italia.

Il numero uno di Open Fiber ha poi affermato che l’azienda sta portando avanti il suo lavoro “con tempi sufficientemente rapidi nelle aree nere, più ritardati nelle bianche” e ribadisce “completeremo la copertura delle aree bianche entro il 2023”.