Rete aeroporti calabresi, Delrio: “Il sistema ora è più solido”

(Teleborsa) – “L’azione di ricostituire la rete regionale degli aeroporti calabresi, ha dato solidità al sistema aeroportuale calabrese e ha aumentato concretamente le connessioni. E’ un successo iniziale che abbiamo conseguito insieme alla società di gestione e alla Regione e che deve continuare a rafforzarsi”. Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, durante l’incontro al dicastero a Roma con il Presidente di Sacal, Arturo De Felice.

Nel corso del colloquio sono stati affrontati i temi relativi al rilancio del neo costituito sistema aeroportuale calabrese, sotto la guida di Sacal che è divenuta titolare delle concessioni per gli scali di Reggio e Crotone, interessati dal fallimento delle precedenti società di gestione, e lo scalo di Lamezia Terme che, per le note vicende giudiziarie ha subito l’azzeramento dei vertici aziendali.

“E’ importante evidenziare – ha commentato De Felice – che il lavoro sin ora svolto e i risultati ottenuti sono frutto di sinergie e collaborazione con tutti gli Enti aeroportuali e, con Enac in particolare, che ha sempre supportato il Management di Sacal”.

L’ex Prefetto di Caserta, da sette mesi alla guida del CdA di Sacal, ha riferito al Ministro sulle attività che hanno portato alla riapertura dell’aeroporto di Crotone e dell’imminente inizio delle attività operativa del Vettore austriaco Flyservus, del potenziamento dell’aeroporto di Reggio Calabria che, grazie anche all’accordo con Blue Panorama Airlines, sta già registrando sensibili segni di ripresa in termini di volumi di traffico passeggeri.

Non ultimo, l’aeroporto di Lamezia che continua a segnare un trend in costante crescita e che nel corso della prossima stagione estiva vedrà anche il posizionamento di nuovi Vettori, che collegheranno il principale scalo della Calabria con nuove destinazioni ritenute strategiche per lo sviluppo turistico della Regione.