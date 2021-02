Repubblica Ceca, Salzano (Simest): “Interessanti opportunità per imprese italiane”

editato in: da

(Teleborsa) – La Repubblica Ceca rappresenta un Paese di “interessanti opportunità” per le imprese italiane, non solo per l’export ma anche per gli investimenti diretti. Lo ha affermato il Presidente di Simest, Pasquale Salzano, in una intervista alla rivista della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca.

Nel territorio Ceco – ha ricordato – operano attualmente più di 3.000 imprese italiane, che sono state “attratte” anche politiche fiscali e industriali favorevoli agli investitori stranieri.

Salzano ha sottolineato che “è importante che le aziende italiane non perdano il presidio faticosamente conquistato” sui mercati internazionali e che “si faccia tutto il possibile per consolidare il loro posizionamento competitivo e strategico” nel nuovo panorama globale.

Simest, in qualità di partner finanziario istituzionale, ha sempre supportato le imprese italiane interessate ad internazionalizzare in Repubblica Ceca, affiancandole con il Maeci, la rete diplomatica italiana nel mondo e gli altri attori del sistema Italia. Il Presidente ha infatti ricordato che proprio questo supporto di un soggetto istituzionale dà a queste aziende uno “straordinario vantaggio competitivo”, offrendo loro “quella credibilità e quella solidità che solo un legame con le istituzioni nazionali può conferire”.