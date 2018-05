Reply, crescono gli utili e i ricavi

editato in: da

(Teleborsa) – Fatturato Consolidato a 238,9 milioni di Euro (+14,6%); EBITDA a 32,2 milioni di Euro (+14,8%); EBIT a 28,7 milioni di Euro (+14,0%); Utile ante imposte a 28,3 milioni di Euro (+11,7%).

Questi in estrema sintesi i risultati finanziari del 1° trimestre del 2018 di Reply.

La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 marzo 2018 è positiva per 124,0 milioni di Euro, in sostanziale aumento rispetto ai 57,0 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2017 e ai 80,6 milioni di Euro al 31 marzo 2017.

“La missione del nostro Gruppo – ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply – è, da sempre, affiancare i clienti in un processo di innovazione tramite l’uso della tecnologia, intesa come leva competitiva. La chiusura in crescita del 2017 e il positivo avvio del 2018 sono solide basi su cui sviluppare ulteriormente Reply; l’obiettivo, adesso, è farne un punto di riferimento, consulenziale e tecnologico, sulle frontiere della tecnologia, quali ad esempio, il Cloud Computing, la Blockchain e l’Artificial Intelligence”.

Riflessivo a Piazza Affari il titolo dell’azienda specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali: +0,09%.