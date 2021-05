Renzo Rosso: “Quotazione progetto a medio termine. Famiglia manterrà maggioranza”

editato in: da

(Teleborsa) – “La quotazione resta uno dei progetti a medio termine, voglio un’azienda grande e con una vita molto più lunga della mia. Per questo credo che la quotazione sia un obiettivo importante, anche se ritengo giusto che io e la mia bellissima famiglia continuiamo ad avere la maggioranza dell’azienda“. È quanto ha dichiarato l’imprenditore Renzo Rosso – che con la sua holding OTB (Only The Brave) controlla marchi dell’abbigliamento come Diesel, Marni e Jil Sander – in un’intervista ad Affari e Finanza, settimanale de La Repubblica.

Parlando del piano strategico e industriale per il triennio 2021-2023, Rosso ha detto che “è molto solido” e di sentire la fiducia delle banche con cui lavora da tempo perché “sanno che quando ci diamo degli obiettivi li realizziamo”. “Per i prossimi tre anni prevediamo di aumentare il fatturato su base organica del 15% all’anno, investendo 250 milioni e generando 200 milioni di cassa – ha spiegato – Per questo, quando ho chiesto alle banche fino a che cifra erano pronti a finanziarci per fare un’acquisizione, mi hanno risposto un numero che è il triplo di quello che pensavo. Mi han detto sogna in grande Renzo, ed è proprio quello che farò”.

Sula prossima società da acquisire l’imprenditore veneto non si sbilancia: “Non vogliamo puntare sul lifestyle, ma sul pret-a-porter di fascia medio alta. Non competiamo con Dior e Chanel, ma mi piacciono le cose belle, le manifatture di qualità, anche i nostri jeans sono di qualità”. “Non abbiamo fretta – ha aggiunto – Proprio ieri mi ha chiamato un avvocato americano per propormi un’operazione. Questa volta mi piacerebbe fare un’acquisizione di peso, quando si presenterà l’occasione giusta sapremo coglierla. La pandemia ha messo in luce quanto è importante fare squadra, tra e-commerce, digitale, produzione e sostenibilità ci vogliono grandi risorse”.