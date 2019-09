Renzi: “Il nuovo partito si chiamerà Italia viva”

editato in: da

(Teleborsa) – Matteo Renzi inizia ufficialmente la sua nuova avventura con un partito che si chiamerà Italia Viva. A rivelare il nome della nuova formazione politica, nata dallascissione col PD, è lo stesso ex segretario dem durante la registrazione della puntata di Porta a Porta su Rai Uno.

“Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva”, ha dichiarato Renzi prima di entrare negli studi del programma condotto da Bruno Vespa.

“Il tema è parlare, non fare una cosa in politichese, antipatica, noiosa ma parlare a quella gente che ha voglia di tornare a credere nella politica. Il partito novecentesco non funziona più. Voglio fare una cosa nuova, allegra e divertente ma che metta al centro i problemi“, ha aggiunto l’ex premier.

Renzi è poi tornato sulle divisioni interne ai dem come uno dei motivi della sua scelta. “Io voglio molto bene al popolo del PD, per 7 anni ho cercato disperatamente giorno dopo giorno di dedicare loro la mia esperienza politica. Dopo di che le polemiche, i litigi, le divisioni erano la quotidianità“, ha chiosato.