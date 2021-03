Reno De Medici posticipa closing acquisizione Papelera del Principado

editato in: da

(Teleborsa) – Il gruppo Reno De Medici, società quotata sul segmento STAR e primo produttore italiano di cartoncino ricavato da materiale riciclato, ha comunicato di aver spostato il closing dell’acquisizione di Papelera del Principado e delle tre società minori operanti in business collegati e basati nello stesso sito (Fergerdell, Cogeneraciò del Pla e Ondupacart).

Il closing dell’operazione, previsto non oltre il 31 marzo 2021, avverrà invece entro il 30 giugno 2021, dal momento che alcune delle condizioni sospensive, in particolare l’autorizzazione ad aumentare la capacità produttiva, sono ancora in corso di perfezionamento. La società nel frattempo (il 10 dicembre 2020) aveva ricevuto l’autorizzazione sull’operazione da parte dell’Antitrust.