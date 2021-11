Reno de Medici, CdA ritiene congruo prezzo OPA Rimini BidCo

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Reno de Medici, primo produttore italiano di cartoncino ricavato da materiale riciclato e gruppo quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato il Comunicato dell’Emittente in merito all’offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Rimini BidCo. In particolare, il CdA “ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di 1,45 euro per ciascuna azione ordinaria di RdM portata in adesione all’offerta”.

Ai fini di questa valutazione, viene spiegato in una nota, il board ha esaminato i termini e condizioni dell’offerta, nonche´ tenuto conto della fairness opinion rilasciata da Equita Group (in qualita` di advisor finanziario indipendente) e del parere degli amministratori indipendenti. Lo scorso luglio, Apollo Global Management ha annunciato un accordo, tramite i suoi fondi, per l’acquisizione del 67% di Reno de Medici con conseguente OPA, attraverso il veicolo Rimini BidCo, finalizzata al delisting.