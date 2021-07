Reno de Medici, Cascades annuncia vendita pacchetto controllo

editato in: da

(Teleborsa) – La società canadese Cascades, quotata alla Borsa di Toronto, haannuncialo la vendita della sua partecipazione di controllo del 57,6% in Reno De Medici ad una società partecipata da fondi afferenti d Apollo Global Management.

La vendita è stata effettuata ad un prezzo di 1,45 euro per azione, corrispondente ad un corrispettivo netto totale di circa 315,3 milioni (corrispondenti a circa 461 milioni di dollari canadesi). Il prezzo non è soggetto ad aggiustamento, fatta eccezione in caso di potenziali

estrazioni di valore in favore del venditore (quali, tra gli altri, dividendi o riduzioni di capitale), fermo restando che il dividendo 2020 è stato già versato agli azionisti nel mese di maggio 2021.

Il prezzo di vendita rappresenta un premio del 24% sul prezzo medio ponderato con i volumi degli ultimi 90 giorni delle azioni RDM, nonché un multiplo di 6.9x sull’utile operativo rettificato prima delle svalutazioni degli ultimi 12 mesi di RDM al 31 marzo 2021.

All’atto del completamento della recentemente annunciata acquisizione di Eska Group, la capacità produttiva del gruppo RDM crescerà a nove stabilimenti e cinque centri specializzati per il taglio e la distribuzione in Europa e negli USA.

Il perfezionamento dell’operazione avvenga nel terzo trimestre del 2021