Renergetica sottoscrive contratto di finanziamento con Exacto

editato in: da

(Teleborsa) – Renergetica ha sottoscritto, con la società Exacto S.p.a., che detiene il 56,49% del capitale sociale di Renergetica, un contratto di finanziamento (in forma “revolving”) fino ad un importo massimo pari a 5 milioni di Euro, da destinare principalmente alle attività di sviluppo estero.

“Questo finanziamento, oltre a confermare la sinergia tra i soci Exacto e Redelfi, ci permetterà di accelerare lo sviluppo internazionale, in considerazione delle opportunità di crescita del Gruppo sia a livello nazionale sia a livello internazionale, con l’obiettivo di consolidare la presenza di Renergetica in Cile, Colombia e Stati Uniti ed esplorare ulteriori mercati“, ha dichiarato Davide Sommariva, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Renergetica.

Tale finanziamento è previsto con erogazione a partire dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2020 e restituzione nei successivi due anni (con scadenza al 31 dicembre 2022) con tasso di interesse fissato al 3%, senza penalità per eventuale rimborso anticipato, né richiesta di garanzie e/o convenants di alcun tipo.

Inoltre, la società operante nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili ha sottoscritto con la società Redelfi S.r.l. – espressione del management di Renergetica – un accordo di lock-up mediante il quale si impegna a non cedere a terzi la propria partecipazione in Renergetica (pari al 19,66% del capitale sociale) per l’intera durata del finanziamento, così confermando – ancora una volta – l’impegno del Presidente Dr. Davide Sommariva e del Consigliere di Amministrazione Sig. Raffaele Palomba (i quali, congiuntamente, detengono una partecipazione in Redelfi pari al 58,31% e diritti di voto per circa il 75% del capitale sociale della stessa), al raggiungimento di ambiziosi obiettivi di sviluppo sia a livello nazionale che internazionale.

Il suddetto accordo di lock-up prevede quale unico caso di anticipata cessazione, quello in cui i sopracitati amministratori, vengano richiesti dall’Assemblea Soci di Renergetica di lasciare i rispettivi incarichi nella Società prima del termine previsto dall’accordo. Nessuna cessazione anticipata di tale accordo sarà prevista invece nel caso in cui i sopracitati amministratori lascino i rispettivi incarichi nella Società per scelta individuale prima del temine previsto dall’accordo.

Brilla il titolo quotato all’AIM Italia: +3,74%.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)