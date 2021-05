Renergetica, ok da soci a bilancio e nuovo CdA. Rosa Arnau Noguer nuova AD

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Renergetica, società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata sul mercato AIM Italia, ha esaminato e approvato il Bilancio d’esercizio e ha preso visione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. I soci hanno deliberato di destinare l’utile d’esercizio, pari a 178.839 euro, a riserva legale per 20.106 euro e a utile portato a nuovo per 158.733 euro.

L’assemblea ha anche deliberato la nomina del nuovo consiglio di amministrazione per gli esercizi 2021-2023, fissando in 7 il numero di amministratori, che resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Sono stati nominati, (candidati nell’unica lista depositata dall’azionista Exacto S.p.A): Stefano Giusto (presidente), Paola De Martini (indipendente), Claudio Rosmarino, Sergio Conta, Rosa Maria Arnau Noguer, Marco Giannettoni e Stefano Giuffredi.

Al termine dell’assemblea, il CdA si è riunito e ha nominato quale amministratore delegato Rosa Maria Arnau Noguer e quale consigliere con deleghe Sergio Conta.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)