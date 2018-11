editato in: da

(Teleborsa) – Renergetica ha concluso con la società Total Solar Latin America (appartenente al Gruppo Total) la vendita delle autorizzazioni per la costruzione di 3 impianti fotovoltaici in Cile per una potenza installata complessiva pari a 16,41 MWp.

Lo comunica la società in una nota.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)