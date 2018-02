Renault svela i conti e accelera sul circuito di Parigi

(Teleborsa) – Risultati in crescita per Renault. Il gruppo automobilistico francese ha chiuso il 2017 con un utile netto di 5,11 miliardi di euro in aumento rispetto al profitto di 3,42 miliardi registrati un anno fa.

Bene anche i ricavi, cresciuti del 15% a 58,7 miliardi mentre le vendite di auto sono salite dell’8,5% a 3,8 milioni di veicoli.

Renault, ha fatto sapere che proporrà un dividendo di 3,55 euro per azione, in aumento rispetto ai 3,15 euro dello scorso anno.

Per l’anno in corso, il gruppo francese stima una crescita dei ricavi, un margine operativo superiore al 6% ed un positivo flusso di cassa per il business nel settore automobilistico.

Sulla notizia dei risultati, il titolo è protagonista Renault, sulla piazza di Parigi e mostra un rialzo del 2,46%.

Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della casa automobilistica francese rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Renault restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l’impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 87,3 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 89,56. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 91,82, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.