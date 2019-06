Renault si prepara a rispondere a FCA sulla fusione

editato in: da

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Renault si riunirà domani, 4 giugno, per rispondere alla proposta di fusione formulata da Fiat Chrysler e per prendere in considerazione l’apertura di negoziati esclusivi con il gruppo italo-americano.

Intanto Nissan sembra aver accolto con un cauto ottimismo l’operazione di fusione FCA-Renault, che senz’altro considera “un’opportunità”, ma prende tempo per valutare più in dettaglio i riflessi di un’operazione destinata a stringere le relazioni esistenti fra i due gruppi e modificare l’Alleanza in essere con la casa giapponese e Mitsubishi.

Il governo francese, primo azionista del gruppo automobilistico col 15%, ha ribadito il proprio sostegno all’operazione. Il Ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire ha parlato di “una bella opportunità per Renault ed una bella opportunità per l’industria automobilistica europea”.