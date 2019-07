Renault, primo semestre 2019: calano vendite

editato in: da

(Teleborsa) – Vendite semestrali a segno meno per Renault. Il costruttore automobilistico francese ha archiviato il primo semestre 2019 con le vendite che sono scese del 6,7% a livello globale, a 1,9 milioni di veicoli, in un mercato in flessione del 7,1%.

Stabili le vendite del gruppo in Europa, in un mercato in calo del 2,5% mentre fuori dai confini del Vecchio continente le vendite del gruppo hanno seguito la tendenza globale di deciso calo.

Ieri anche Psa, l’altro grande big francese dell’auto, ha annunciato un calo del 12.8% delle sue vendite semestrali.