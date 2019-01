Renault-Nissan: Parigi smentisce voci di fusione

editato in: da

(Teleborsa) – Secondo i media nipponici, il Governo francese sarebbe in pressing sul Giappone per valutare la possibilità di una fusione tra la Renault e la Nissan dopo l’arresto di Carlos Ghosn, ex presidente del gruppo – per cattiva condotta finanziaria, abuso di fiducia e per aver dichiarato guadagni inferiori a quelli realmente percepiti nei precedenti anni fiscali, accuse che l’ex top manager nega – considerato il principale artefice del consolidamento dell’alleanza.

Lo anticipa l’agenzia Kyodo che cita fonti vicine al dossier, precisando anche che la richiesta, giunta nel corso dei negoziati a Tokyo tra le delegazioni delle due case auto, rifletterebbe la posizione del presidente francese Emmanuel Macron che vedrebbe, dunque, di buon occhio la fusione.

PARIGI SMENTISCE – Arriva subito la smentita del Ministro dell’Economia di Parigi, Bruno Le Maire, che dichiara ufficialmente che “non è sul tavolo” alcuna modifica dell’attuale alleanza tra i due giganti.