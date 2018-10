Renault, nel terzo trimestre diminuisce il fatturato

editato in: da

(Teleborsa) – Renault ha comunicato i risultati di bilancio per il terzo trimestre del 2018. Si mostra in calo del 6% per cento il fatturato del Gruppo, che si attesta a 11,5 miliardi di euro dai 12,2 miliardi registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Pesa sul risultato l’effetto dei cambi valutari, in assenza dei quali la contrazione sarebbe stata limitata all’1,4%.

Positiva invece la crescita delle nuove immatricolazioni su scala globale, che si incrementano del 2,9% (includendo le marche Jinbei e Huasong) dal terzo trimestre 2017, su un mercato che diminuisce del 2,4%. La società ha inoltre confermato gli obiettivi per l’anno in corso.