Renault formalizza nomina Luca de Meo alla guida del Gruppo

(Teleborsa) – E’ ufficiale: l’italiano Luca de Meo guiderà la Renault. Le indiscrezioni di stampa degli ultimi giorni parlavano già della sua nomina, in concomitanza con le trattative per ringiovanire l’alleanza con Nissan-Mitsubishi.

Il nuovo Direttore generale sostituirà Thierry Bollorè e torna presso la casa d’auto francese dove iniziò la sua carriera 25 anni fa. “Al termine di un processo di selezione realizzato dal Comitato Governance e Remunerazioni – si legge in una nota – il Board riunitosi sotto la Presidenza di Jean-Dominique Senard ha deciso di nominare Luca de Meo quale Direttore Generale Ad del Gruppo Renault, con efficacia a partire dal primo luglio 2020”.

Il CdA ha ritenuto che Luca de Meo abbia tutte le qualità per contribuire allo sviluppo e trasformazione del Gruppo Renault, grazie alla sua carriera, alla sua passata esperienza ed al suo successo professionale.

Clotilde Delbos che aveva assunto la carica di Amministratore delegato ad interim, manterrà questa posizione fino all’arrivo di Luca de Meo.

“Il Consiglio esprime piena fiducia nella nuova governance del Gruppo ed augura grande successo ai nuovi dirigenti nella loro missione”, sottolinea una nota. “Sono molto contento di questa nuova governance che costituisce una tappa decisiva per il Gruppo e per l’Alleanza”, ha affermato il Presidente Jean-Dominique Sanard, commentando la nomina, aggiungendo che de Meo “”è un grande stratega dotato di una perfetta visione del settore automobilistico in continua evoluzione. La sua esperienza, ma anche la sua passione per l’automobile lo rendono una risorsa di grande valore per il Gruppo”.