Renault conferma outlook pessimistico e calo vendite mercato auto globale

editato in: da

(Teleborsa) – La Renault conferma previsioni davvero pessimistiche per questo esercizio, anticipando un calo delle vendite non solo per il suo brand e per quello di Nissan, ma anche per il mercato globale dell’auto.

La casa d’auto francese ha annunciato una riduzione dei ricavi dell’1,6% a 11,3 miliardi di euro e delle vendite del 4,4% a 852.198 unità, rispetto ad una contrazione del mercato globale del 3,2% circa.

Sebbene il Gruppo abbia risentito della perdita di reputazione legata allo scandalo Nissan, tuttavia l’outlook non è dei più confortanti. E’ stata confermata una revisione al ribasso delle stime sull’andamento del mercato globale dell’auto, che dovrebbe contrarsi del 4% quest’anno (in precedenza indicava un -3%). Per quanto concerne il Gruppo, è atteso un decremento delle vendite in linea con il mercato del 3-4%, laddove stimava in precedenza una relativa stabilità degli affati rispetto al 2018.