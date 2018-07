Renault chiude il 1° semestre con vendite in deciso aumento

editato in: da

(Teleborsa) – Immatricolazioni in crescita per il gruppo Renault nel primo semestre: +5,8% a 389.221 unità per una quota di mercato pari al 27,2%.

La casa d’auto francese si conferma così la leader del mercato delle quattro ruote in Francia, trainata dalla solida performance delle autovetture la cui quota si attesta al 19,9%.Il buon andamento delle vendite è dovuto al successo di Clio, Twingo e Captur nei rispettivi segmenti.

Bene anche i veicoli commerciali, che crescono del 3,1%, realizzando la miglior performance degli ultimi 10 anni.