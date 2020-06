Remy Cointreau festeggia a Parigi i nuovi target

editato in: da

(Teleborsa) – Forte rialzo per Remy Cointreau, che passa di mano in sopravanzando i valori precedenti del 6,44%.

A fare da assist al titolo sono i nuovi obiettivi, a medio termine, fissati dal produttore francese di alcolici che si attende per la seconda parte dell’anno una forte ripresa della sua performance in Cina e negli Stati Uniti, a dispetto della debolezza registrata nei primi sei mesi del 2020. Le aspettative per la prima parte dell’anno, periodo caratterizzato dalla pandemia di coronavirus, tensioni commerciali e geopolitche, sono di una caduta dal 45 al 50% degli utili operativi.

Remy Cointreau ha inoltre presentato le sue previsioni a più lungo termine, con un margine lordo del 72% e un margine operativo attuale del 33% entro il 2030.

L’utile netto dell’esercizio chiuso al 31 marzo è sceso del 29% a 113,4 milioni di euro. L’utile operativo corrente è calato del 19%, mentre le vendite sono diminuite del 9% a 1,02 miliardi di euro.

L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Remy Cointreau più pronunciata rispetto all’andamento dell’indice EURO STOXX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 121,9 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 114,6. L’equilibrata forza rialzista di Remy Cointreau è supportata dall’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 129,2.