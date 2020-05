REM, Catalfo: Ripartenza passa da tutela più deboli

editato in: da

(Teleborsa) – Oggi l’Inps ha comunicato che il numero di domande presentate per il Reddito di Emergenza ha sfondato quota 100mila.

“Grazie al reddito di emergenza, introdotto con il Decreto Rilancio, assicuriamo un aiuto economico a tutte quelle famiglie in difficoltà che non possono usufruire degli altri strumenti di sostegno al reddito messi in campo dal Governo”.

Lo scrive su Facebook il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, commentando i numeri resi noti dall’Istituto di Statistica.

La strada da imboccare è una sola. “Il nostro compito, come Governo e in particolare come Ministero del Lavoro – prosegue la Ministra – è quello di salvaguardare le categorie più deboli dall’impatto sociale ed economico provocato dal coronavirus e supportarne la ripresa. L’importo va dai 400 agli 800 euro al mese e potranno goderne 2 milioni di cittadini. Dobbiamo tutelare chi è più in difficoltà, solo così il Paese può ripartire”.