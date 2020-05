Relatech, sviluppa soluzione digitale per Bruni Glass

editato in: da

(Teleborsa) – Relatech, Digital Enabler Solution Company (D.E.S.C.) e PMI innovativa ha sviluppato una soluzione digitale innovativa per il processo di “Procurement & Budget management” per Bruni Glass.

Grazie alla soluzione sviluppata da Relatech, il management di Bruni Glass potrà gestire la propria Supply Chain in modo consistente ed informato.

La soluzione, basata su RePlatform cloud-based, aggregherà qualsiasi fonte di dati in un’unica visualizzazione logica e fungerà da cluster per enormi quantità di dati in base alle specifiche esigenze del cliente, utilizzando le più evolute tecniche di gestione del dato, quali

Big Data & predictive Analysis.