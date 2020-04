Relatech sigla accordo con Logisan

editato in: da

(Teleborsa) – Relatech sigla un accordo con Logisan, azienda specializzata nella distribuzione di prodotti sanitari e farmacologici, in prima linea per l’emergenza Covid-19, per l’implementazione in Cloud delle business application di Oracle NetSuite.

L’accordo si inserisce nell’ambito dell’evoluzione della piattaforma cloud-based RePlatform con il supporto del team internazionale di Oracle NetSuite.

Logisan, società in grado di soddisfare le richieste di oltre 250 cliniche private, ha come obiettivo la razionalizzazione degli approvvigionamenti in ambito sanitario evitando gli sprechi. La sua ampia offerta di prodotti farmaceutici e forniture ospedaliere è in grado di rispondere alle esigenze di diversi settori di intervento, dal pronto soccorso alla terapia intensiva, alla chirurgia, etc.

“In questo periodo di emergenza sanitaria internazionale, aziende come Logisan sono in prima linea nella lotta contro la pandemia Covid-19. Lo stato di emergenza ha aumentato esponenzialmente le richieste di strumentazioni e apparecchiature, soprattutto la fornitura di respiratori per le terapie intensive”, ha spiegato Silvio Cosoleto, Vice President of Sales Relatech, aggiungendo che per tale motivo “Logisan ha deciso di investire nella digitalizzazione e nella modernizzazione dei propri processi aziendali core adottando una piattaforma tecnologica di nuova generazione, interamente in cloud, per ottimizzare la gestione finanziaria e per potenziare i sistemi di supply-chain”.