Relatech, incrementa corrispettivo OPA volontaria parziale

editato in: da

(Teleborsa) – Relatech, con riferimento all’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria e parziale promossa dalla società su massime 300.300 azioni a far data dal 17 febbraio 2020, ha deliberato l’incremento del corrispettivo per ciascuna azione portata in adesione da 3,60 euro a 3,80 euro.

La società ha inoltre reso noto che dall’inizio del periodo di adesione, gli aderenti hanno portato in adesione 34.300 azioni, corrispondenti allo 0,37% del capitale sociale e all’11,42% delle 300.300 azioni oggetto dell’offerta.

Venerdì scorso, la società ha convenuto la proroga del Periodo di Adesione per ulteriori 5 giorni di Borsa Aperta. Il periodo di adesione all’offerta terminerà pertanto il 6 marzo 2020.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)