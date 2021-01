Relatech in rally nel giorno del frazionamento azionario

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in rally per Relatech, che passa di mano con un +7,36% all’AIM Italia, nel giorno del frazionamento azionario. Parte oggi il frazionamento delle attuali 10.922.507 azioni in 32.767.521 azioni. Il concambio prevede l’assegnazione di 3 azioni di nuova emissione per ogni azione detenuta.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Relatech evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Aim Italia. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Relatech rispetto all’indice.

Lo status tecnico di Relatech è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,936 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,716. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,156.

(Foto: © Kladej Voravongsuk / 123RF)