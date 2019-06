Relatech, debutto a doppia cifra su AIM Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di festa a Piazza Affari per Relatech, che brinda al suo debutto sull’AIM Italia. Sulla borsa milanese le azioni della Digital Solution Company che offre soluzioni, progetti e servizi innovativi in ambito digital customer experience, big data, intelligenza artificiale, blockchain e internet of things sfruttando la piattaforma digitale proprietaria cloud based, stanno registrando un balzo del 25,12% posizionandosi a 2,69 euro dai 2,15 euro del collocamento.

Salgono così a 119 le aziende quotate sul mercato dedicato alle pmi. Si tratta della diciannovesima ammissione da inizio anno, la quindicesima sull’Aim.

Per Pasquale Lambardi, Presidente e Co-Fondatore di Relatech S.p.A., inizia “una nuova sfida, posizionarci come player digitale di riferimento e rinnovare la fiducia degli investitori che hanno saputo accogliere con entusiasmo le nostre idee, supportando concretamente il nostro percorso di crescita”.