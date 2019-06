Relatech bussa a Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Una nuova matricola si avvia verso la Borsa milanese: Relatech, Digital Solution Company che offre soluzioni, progetti e servizi innovativi in ambito digital customer experience, big data, intelligenza artificiale, blockchain e internet of things sfruttando la piattaforma digitale proprietaria cloud based. L’azienda milanese ha presentato il 21 giugno 2019 a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni e dei Warrant Relatech 2019 – 2022. La data di ammissione e` prevista per il 26 giugno 2019 mentre la data di inizio delle negoziazioni per il 28 giugno 2019.

L’offerta e` stata realizzata mediante un collocamento di azioni rivolto a: (a) investitori qualificati italiani, cosi` come definiti ed individuati dall’art. 34-ter, comma 1, lett. b), del Regolamento CONSOB 11971/1999, (b) investitori istituzionali esteri (appartenenti a qualsiasi Stato ad eccezione dell’Australia, del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d’America); e/o (c) altre categorie di investitori, in tale ultimo caso il collocamento e` stato effettuato con modalita` tali che consentano alla societa` di beneficiare di un’esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all’art. 100 del TUF ed all’art. 34-ter del Regolamento CONSOB 11971/1999 nel contesto del collocamento privato delle azioni della Societa` (“Collocamento Privato”).

Nell’ambito dell’offerta e` prevista altresi` l’assegnazione gratuita di Warrant nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 Azione a favore di tutti coloro che risulteranno titolari di azioni alla data di inizio delle negoziazioni, ivi incluso coloro che abbiano sottoscritto Azioni nell’ambito del Collocamento Privato.

Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione nell’ambito del Collocamento Privato e` stato definito in Euro 2,15.

“La quotazione in Borsa rappresenta per la societa` una tappa importante in vista degli ulteriori obiettivi di crescita per i prossimi anni. Siamo molto soddisfatti per come sta rispondendo il mercato all’opportunita` di investire in Relatech”, ha commentato Pasquale Lambardi, Presidente e Co-Fondatore della società.