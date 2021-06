Relatech, anticipato closing acquisizione residuo 40% di Mediatech

editato in: da

(Teleborsa) – Relatech ha proceduto in data odierna all’acquisizione del residuo 40% del capitale sociale di Mediatech, società specializzata in soluzioni e servizi su tecnologia Cloud e Cybersecurity entrata a far parte del Gruppo Relatech in data 3 giugno 2020.

L’operazione fa seguito all’acquisto del 60% del capitale sociale già intervenuto nel giugno 2020 ed è stata conclusa – a seguito degli accordi tra i soci – per un corrispettivo complessivo pari a Euro 1,7 milioni circa, dei quali Euro 0,37 milioni circa in cash ed il residuo a mezzo della cessione di complessive n. 330.000 azioni proprie Relatech convenzionalmente valorizzate ad un importo di Euro 4 cadauna.

A fronte della predetta acquisizione i venditori Mario Cittadini, Marco Zanotti, Giuseppe Dominoni, Luca Chiamenti e Paolo Antonio Dominoni hanno assunto uno specifico impegno di lock-up in relazione alle azioni Relatech acquistate, per una durata di dodici mesi dalla data odierna.

Nel contesto dell’acquisizione le parti hanno altresì convenuto la corresponsione da parte di Relatech ai venditori di un earn-out a valere sull’iniziale acquisizione del 60% del capitale sociale di Mediatech di complessivi Euro 0,29 milioni circa, convenzionalmente determinato a chiusura di ogni posizione a ciò relativa.

L’operazione – spiega una nota – il cui perfezionamento era previsto per l’anno 2023, è stata anticipata di due anni a seguito di approfondite valutazioni del management di Relatech e Mediatech, che ritengono strategica quest’area ed hanno voluto accelerare il completamento dell’acquisizione per poter beneficiare integralmente delle sinergie di costo ed avere una maggior flessibilità in termini di piano di investimenti. Mediatech potrà in questo modo contribuire, anche grazie alle sue elevate expertise nel mercato della nuvola e della sicurezza informatica, a diventare un polo aggregante e di supporto nella valutazione future società target da acquisire con specializzazioni e soluzioni verticali in tali ambiti.

Il closing acquista una rilevanza determinante e si inserisce in un progetto di accelerazione del percorso di crescita di Gruppo basato sulla 3M strategy, Merge, Management, Margin. Un approccio, quelle delle 3M, che testimonia la completa condivisione da parte dell’acquisita del piano industriale e della mission di Gruppo.