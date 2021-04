Regno Unito, vendite dettaglio in forte aumento a marzo

editato in: da

(Teleborsa) – Rimbalzano le vendite al dettaglio in Regno Unito in seguito alla fine del lungo lockdown per contrastare la pandemia. Secondo l’Office for National Statistics, le vendite al dettaglio di marzo segnano un forte incremento del 5,4% su base mensile, dopo il +2,2% messo a segno a febbraio e contro il +1,5% atteso.

Su base annua si registra una crescita del 7,2% dopo il -3,6% di febbraio,che supera le stime di consensus (+1,5%).

Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono salite del 4,9% su mese dopo il +2,5% del mese precedente ed a fronte di un +1,9% stimato dal mercato. Su anno, il dato core ha segnato un +7,9% rispetto al -1% precedente e al +4,5% atteso.

