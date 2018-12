Regno Unito, tasso disoccupazione fermo ma crescita disoccupati supera attese

editato in: da

(Teleborsa) – Nel mese di novembre, il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna risulta in aumento di 21.900 unità, rispetto ai 23.200 registrati nel mese di ottobre (dato rivisto da 20.200 unità della prima lettura). Il dato, pubblicato dall’Office for National Statistics (ONS), risulta al di sopra delle attese degli analisti che stimavano una crescita di 13.200 unità.

Il tasso di disoccupazione si conferma al 4,1% come atteso.

Nel trimestre settembre-novembre 2018, il totale dei disoccupati aumenta di 20mila unità e si attesta a 1,38 milioni, mentre il numero degli occupati sale di 79 mila addetti e si attesta a 32,48 milioni.

Infine, il tasso di crescita dei salari medi includendo i bonus ha mostrato una crescita del 3,3% (superiore al 3,2% delle previsioni e del mese precedente), mentre includendoli mostra un incremento superiore al previsto del 3,3%, che si confronta con il 3,1% precedente e con il 3% atteso.