Regno Unito, ripartono i consumi a novembre

(Teleborsa) – Secondo l’Office for National Statistics, le vendite al dettaglio espresse in volume, ossia in base alla quantità di merce acquistata, hanno evidenziato un aumento dell’1,1%, dopo il +0,5% rivisto di ottobre (+0,3% la prima lettura). Il dato risulta sopra le attese degli analisti che erano per un rialzo più contenuto: +0,4%.

Su anno, le vendite al dettaglio mostrano una salita dell’1,6% contro il -0,3% del mese precedente. Anche in questo caso il dato è superiore alle stime di consensus: +0,3%.

Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono salite dell’1,2% su mese dopo il +0,4% del mese precedente ed a fronte del +0,5% degli analisti. Su anno, il dato core ha segnato un +1,5% rispetto al -0,3% precedente (+0,4% le attese).